Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Everton'da forma giyen Oumar Niasse'tı.

Bir dönem Akhisarspor forması da giyen Senegalli santrforun yeni durağı ise büyük oranda netlik kazandı. Ada'da yayım yapan Sky Sports'un haberine göre 28 yaşındaki futbolcu Cardiff City'e kiralanacak.

Haberde Everton ve Cardiff'in oyuncunun sezon sonuna dek kiralanması için prensip anlaşması sağladığı ve oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

Everton formasıyla bu sezon 7 maçta şans bulabilen Niasse, tek bir gol daha atamazken yalnızca 1 asist kaydedebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler