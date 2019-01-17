Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Everton'da forma giyen Oumar Niasse'tı.

Bir dönem Akhisarspor forması da giyen Senegalli santrforun yeni durağı ise belli oldu. Ada'da yayım yapan Sky Sports'a konuşan Cardiff City CEO'su Ken Choo, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralayacaklarını duyurdu.

Malezyalı yönetici, oyuncunun sezon sonuna dek kiralanması için Everton ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve Niasse'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağını belirtti.

Everton formasıyla bu sezon 7 maçta şans bulabilen Niasse, tek bir gol daha atamazken yalnızca 1 asist kaydedebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler