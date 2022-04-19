Sarı-Kırmızılılar'a geldiği 2019-2020 sezonundan bu yana inişli-çıkışlı performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Ryan Babel'in kontratı sezon sonunda sona erecekti. Hollandalı futbolcu da bu anlamda satış listesinde yer alan isimlerden biriydi. Fakat her şeye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ısrarla 35 yaşındaki kanat oyuncusuna formayı verdi. Babel, dün de Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'deydi.

39'da kaçırdı, 51'de attı

Cim Bom, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Babel, Malatya maçında Cim Bom adına öne çıkan nadir oyunculardan biri oldu. 39'da yaptığı vuruşu Awuku çizgiden çıkardı. Mücadelesini sürdüren Babel, güzel oyununu golle süsledi. 51. dakikada Hollandalı futbolcu, bir türlü aradığı golü bulamayan Aslan adına rakip fileleri havalandıran isim oldu.