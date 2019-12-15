Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye Fransa’da 5-0 mağlup olan ve Avrupa macerasına da kötü bir vedayla nokta koyan Galatasaray, küme düşme hattında olan Ankaragücü’nü yenerek hem moral bulmak hem de Süper Lig’de tekrar çıkışa geçmek istiyordu. Ligde Başakşehir mağlubiyeti ve Trabzonspor beraberliğinin ardından sahasında Alanyaspor’u tek golle geçen Sarı-Kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında sayısız gol fırsatı yakalamasına ve 2-0 öne geçmesine rağmen, 10 kişi de kalan rakibi karşısında biri penaltıdan olmak üzere kalesinde 2 gol görerek, adeta mağlubiyet gibi bir beraberlik aldı.

Zirveden kopmamak için...

Bu sezon ligde sadece iki kez üst üste iki maçını kazanmayı başaran teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, sayısız gol fırsatından yararlanamadığı mücadelede Ankaragücü tarafından cezalandırılırken, artık puan kaybına tahammülü olmadığı bir dönemde büyük bir şok yaşadı. İlk yarının bitmesine iki maç kala önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına çıkacak ve sonrasında yılın son lig maçında Antalyaspor’u taraftarı önünde konuk edecek olan Sarı- Kırmızılılar, bu mücadeleleri kazanarak hem moral bulmak hem de zirveden kopmamayı hedefleyecek.