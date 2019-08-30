Medipol Başakşehir ile yolları ayırmanın eşiğinde olan Mevlüt Erdinç ile anlaşma sağlandı. Milli futbolcu bonservisini alıp gelirse Galatasaraylı olacak. Monaco da Ben Yedder ve Slimani’den sonra Arthur Zagre’yi transfer edecek. Bu durumda Falcao’nun önü açılacak.

Yeni sezonda golcü sıkıntısını aşmakta zorlanan Galatasaray, transferin son günlerinde iki forvet birden alarak işi bitirmek istiyor. Uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao’da son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile yollarını ayıracak olan Mevlüt Erdinç ile de prensip anlaşmasına vardı.

32 yaşındaki golcüyle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, Mevlüt’ün Başakşehir’den bonservisini alması durumunda tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katacak. Forvet hattında yerli bir alternatif arayan Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim, Mevlüt’ü çok istiyordu. Sarı-kırmızılıların prensipte iki seneliğine anlaştığı futbolcuyla yıllık 750 bin euroya anlaşma sağlandığı dile getirildi. Mevlüt serbest kalmasıyla hemen Galatasaray’ın kadrosuna katılacak.

Radamel Falcao için de şartlar olgunlaşıyor. Oyuncuyu serbest bırakmak için Ben Yedder ve Slimani’den sonra bir golcü daha alma şartı ortaya koyan Monaco’nun, Paris Saint Germain’den Arthur Zagre’yle anlaştığı ifade edildi. Falcao’nun yerine düşünülen genç golcü izin PSG ile bonuslar hariç 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. Bu transferin açıklanmasıyla beraber Monaco’nun Falcao’yu serbest bırakacağı belirtildi.

(Milliyet)