Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama ile ilgili Belçika'dan flaş bir açıklama geldi.

Standard Liege'in teknik patronu Michel Preud’homme, Demokratik Kongolu stoperin Sarı Kırmızılı ekibe gönderilmesiyle ilgili yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:

"Biz bir Belçika kulübüyüz ve bazen reddedemeyeceğiniz teklifler gelir. Ancak Christian'ın ayrılışından sonra çözüm üretmek için yeterince güçlü bir iskelete sahibiz. Takımdaki diğer oyuncular onun yerine geçmeye hazır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler