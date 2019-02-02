Galatasaray'ın Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Christian Luyindama ile ilgili Belçika'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Liege kulübünün başkanı Bruno Venanzi, Sarı Kırmızılılar'ın 3 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödediği Demokratik Kongolu stoper hakkında ödeme garantisi aldıklarını söyledi.

"3 milyon euroluk kiralama bedelini peşin aldık." diyen Venanzi, "Devamı için de Galatasaray, bize ödeme garantisi verdi. Başka bir deyişle bu transferin kazananı biziz." ifadelerini kullandı.

Venanzi'nin bu açıklamaları, 25 yaşındaki savunmacının sözleşmesindeki opsiyonun zorunlu olduğu şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler