Galatasaray’ın son yıllarda çok çektiği forvet hattı, bu sezonki en büyük itici gücü olacak gibi görünüyor. Ligi sakatlıklarla tamamlayan Radamel Falcao, takım sahaya indikten sonraki hiçbir idmanı kaçırmadı. Üstüne ekstra çalışmalar da yapan 34 yaşındaki futbolcunun hem saha içindeki performansı hem de hırsı tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Falcao’nun fiziksel açıdan çok iyi bir seviyeye ulaştığı, hiçbir sakatlık sorununun kalmadığı ve yoğun maratonda düzenli olarak ilk 11’de oynayacak duruma geldiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle takımı çok fazla yalnız bıraksa da, 16 lig maçında 10 gol atan Falcao, bu sezon çok daha yüksek rakamlara ulaşmaya çalışacak.

Derin bir nefes aldırdı

Florya’da asıl sürprizi yapan oyuncu ise Mbaye Diagne oldu. Kiralık gittiği Club Brugge’de disiplinsiz davranışları nedeniyle hocasıyla ters düşen ve kadro dışı kalan Senegalli santrfor, Galatasaray’daki antrenmanlara müthiş bir başlangıç yaptı. Cim Bom’a geri dönmeden önce kendisini tamamen fiziksel çalışmalara veren Diagne’nin güç, koordinasyon ve kondisyon verilerinin, ilk transfer olduğu günden daha iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun ikili mücadelelerde rakiplerine kurduğu üstünlük, en önemlisi de oynama ve gol atma arzusu, teknik ekibe derin bir nefes aldırdı.

Farklı formatlar peşinde

Falcao ve Diagne’nin idmanlarda ortaya koydukları görüntü sonrasında teknik patron Fatih Terim’in planlarında da ufak çaplı güncellemeler yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık döneminde iki yıldızı bir arada kullanma formülünü deneyecek. Bu durumda 4-4-2, 4-3-1-2 veya 3-5-2 gibi farklı formatlar kullanma şansı ortaya çıkan Terim, bu ikiliyi Oğulcan Çağlayan ve Adem Büyük’le destekleyerek, yüksek skor üreten ve alternatifli bir forvet hattı oluşturmanın hesapları içerisinde.