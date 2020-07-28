Taraftarların merakla beklediği yeni sezon formaları, hem mağazalarda hem de online olarak satışa sunuldu. İç ve dış saha olmak üzere iki tip forma piyasaya sunulurken, satış bedeli 279 TL olarak belirlendi. Özellikle klasik parçalıda yapılan büyük değişim dikkat çekici. Forma tasarımı hakkında sponsor firmadan yapılan açıklamada, “İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenen tasarım, ateşin kıvılcımlarını barındırıyor” denildi.



