Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir akşam yemeğinde görüntülenen Bruma’nın adı tekrar Galatasaray’la anılmaya başlamıştı. Ancak Portekizli futbolcunun, Galatasaray yerine Başakşehir’le transfer görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Kulübü PSV Eindhoven’da kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, sezonun ikinci yarısını Türkiye’de geçirmek istiyor.

Kısa süre önce Ndiaye’yi Trabzonspor’a kaptıran Galatasaray’ın, Bruma konusunda da aceleci davranmadığı ve süreci takip ettiği belirtiliyor.

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