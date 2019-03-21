Galatasaray'ın devre arasında Portekiz temsilcisi Chaves'den transfer ettiği Marcao'nun İtalyan devi Roma tarafından takipte olduğu öğrenildi. İtalyan scoutların 22 yaşındaki oyuncuyu 3 kez izlediği önemli notlar aldığı öğrenildi. İtalyan medyası da Roma'nın Marcao'yu çok istediğini sayfalarına taşıdı.

FATİH TERİM'İN BANKOSU

Roma'nın sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi... Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan Sambacı'nın Çizme'ye transferi şimdilik zor gözüküyor. Ancak İtalyan temsilcisi Roma astronomik bir transfer teklifiyle masaya oturursa Sarı-Kırmızılı yöneticilerin 'Olur' mesajı vereceği belirtildi.

Marcao, G.Saray'a geldikten sonraki performansıyla göz doldurdu.

Kaynak: Takvim