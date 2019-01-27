Serdar Aziz’i ikinci yarı planlarında düşünmeyen, Ozan Kabak’ı Alman ekibi Stuttgart’a satan Galatasaray’da yeni transfer Marcao, Sarı- Kırmızılı formayla ikinci maçına Göztepe deplasmanında çıktı. Ankaragücü mücadelesinde olduğu gibi bir kez daha stoperde Maicon’la birlikte oynayan Marcao, bu kez kritik müdahaleleriyle önplana çıktı. Devre arasında Portekiz ekibi Chaves’ten transfer edilen ve bonservisine 4 milyon Euro ödenen 22 yaşındaki savunmacı, bir kez daha performansıyla gözdoldurdu.

Yerinde hamleler yaptı

Özellikle ilk yarıda İzmir ekibi, Aslan’ın kalesinde tehlikeli ataklar yarattı. İşte bu anlarda genç oyuncu, yerinde hamlelerde bulunup, takımının devre öncesi ayakta kalmasını sağladı. Kendisi gibi Brezilyalı olan partneri Maicon’la savunmanın göbeğinde uyumlu bir görüntü çizen Marcao, bu kötü zemindeki mücadelesiyle büyük beğeni kazandı.

Maicon yaptı Borges kaçırdı

Karşılaşmanın 53. dakikasında Göztepe’nin ceza sahasına gönderdiği topta Maicon, hava topu mücadelesinde rakibin kafa topuna müdahale etmek isterken topu eliyle engelledi. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, bu pozisyondan 1 dakika sonra VAR’a gitti ve görüntüyü inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. İzmir ekibinde Borges, 57. dakikada topu auta yolladı ve gol fırsatını kaçırdı.

Belhanda’sız üçüncü zafer

Galatasaray’ın yıldızı Younes Belhanda, cezalı olduğu için Göztepe deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Bu sezon Süper Lig’de 8. kez bir maçta Sarı-Kırmızılı formayı giyemeyen Belhanda’nın yokluğunda Aslan, hücumda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşamasına rağmen galip gelmesini bildi. Böylece daha önce Faslı yıldızın olmadığı 7 maçın 5’inde puan kaybı yaşayan Aslan, üçüncü kez 3 puana uzanmayı başardı.