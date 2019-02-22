Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kazanamama hasreti 6. yılını geride bıraktı. 2-1’lik yenilginin rövanşında Benfica’ya konuk olan Sarı-Kırmızılılar, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. Cim Bom böylece üst üste 17. Avrupa kupası deplasmanından da kazanamadan dönmüş oldu. Aslan son olarak 2013’te Schalke’yi Almanya’da 3-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırma başarısı göstermişti. Ayrıca Galatasaray’ın dış sahadaki gol atamama serisi de 5 maça çıktı. Avrupa Ligi’ne veda eden Cim Bom, şeytanın bacağını bir sonraki sezon kırmaya çalışacak.

Tüm kozlarını kullandı﻿﻿﻿

Fatih hoca maçın skorunu Galatasaray lehine çevirebilmek için tüm kozlarını kullandı. İkinci yarıda Donk’un yerine Sinan Gümüş’ü oyuna alarak 4-4-2’ye dönen tecrübeli teknik adam, daha sonra Yunus Akgün ve Emre Akbaba gibi iki yetenekli ismi daha sahaya sürdü. Her ne kadar oyunun kontrolünü eline alsa da, Sarı-Kırmızılı ekip aradığı golleri bulamadı.



