Galatasaray'ın bitmeyen deplasman kabusu
İstanbul’daki 2-1’lik yenilginin rövanşında beklediği skoru alamayan Galatasaray’ın, Avrupa kupalarındaki deplasman zaferi hasreti sürüyor. En son 2013’te Schalke’yi mağlup eden Aslan’ın dış sahada kazanamama serisi 17 maça çıktı.
Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kazanamama hasreti 6. yılını geride bıraktı. 2-1’lik yenilginin rövanşında Benfica’ya konuk olan Sarı-Kırmızılılar, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. Cim Bom böylece üst üste 17. Avrupa kupası deplasmanından da kazanamadan dönmüş oldu. Aslan son olarak 2013’te Schalke’yi Almanya’da 3-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırma başarısı göstermişti. Ayrıca Galatasaray’ın dış sahadaki gol atamama serisi de 5 maça çıktı. Avrupa Ligi’ne veda eden Cim Bom, şeytanın bacağını bir sonraki sezon kırmaya çalışacak.
Tüm kozlarını kullandı
Fatih hoca maçın skorunu Galatasaray lehine çevirebilmek için tüm kozlarını kullandı. İkinci yarıda Donk’un yerine Sinan Gümüş’ü oyuna alarak 4-4-2’ye dönen tecrübeli teknik adam, daha sonra Yunus Akgün ve Emre Akbaba gibi iki yetenekli ismi daha sahaya sürdü. Her ne kadar oyunun kontrolünü eline alsa da, Sarı-Kırmızılı ekip aradığı golleri bulamadı.