Galatasaray bu sezon gol sıkıntısı çekiyor. Pozisyonlara girip şut rekorları kırsa bile gol atmakta zorlanan Galatasaray, birçok maçında rakip kalecilere takıldı. Sezon başından bu yana bir türlü çözüm bulunamayan bitiricilik sorunu Karagümrük deplasmanında da devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan tablonun ardından hücum oyuncularını uyardı. Son maçlarda ileri uçta Icardi’yi tercih eden Okan hoca, derbide farklı ne yapabileceğini ekibiyle beraber masaya yatıracak. Gomis’in tecrübesiyle yeniden ilk 11’e dönme ihtimali var. Seferovic ise Buruk’un gözünden düşmüş gibi görünüyor.





RAKİP KALECİLERİN İSTASTİSTİKLERİNE YANSIYOR

Sarı-Kırmızılıların maçlarında rakip kalecilerin istatistikleri dikkat çekiyor. Galatasaray dalgalı bir görüntü çizdiği sezonda kaçırdığı gollerle ön plana çıktı. Son oynanan Fatih Karagümrük maçında tam 35 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, 12 isabette 2 gol buldu.

Karar'da yer alan habere göre Cim Bom’un son maçlarında kalecilerin kurtarış sayıları da bir hayli fazla. Gaziantep FK maçında kaleci Güven 11 kurtarış, Karagümrük maçında Emiliano Vivano 10 kurtarış, Alanya müsabakasında Runarsson 10 kurtarışa imza attı. Adana Demirspor maçında Ertaç 10 kez gole engel olurken Kayserispor karşılaşmasında da Bilal 10 defa kurtarış yaptı. 1-0’lık Konyaspor galibiyetinde de kaleci Serkan 9 kez gole engel oldu.



