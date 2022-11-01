Süper Lig 'de haftayı Karagümrük galibiyetiyle kapatarak 3 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Galatasaray 'da, rota tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi. Aslan'ın hocası Okan Buruk, teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Şenol Güneş'i getiren ve ilk maçında Ümraniye'yi farklı mağlup eden Siyah-Beyazlı ekibin maçını, kurmaylarıyla birlikte takip etti. Karşılaşmanın detaylı bir analizini yapan Buruk, derbinin taktiğini de bu doğrultuda belirledi. Okan hocanın dikkatini çeken en önemli detay ise hücum gücü yüksek olan Beşiktaş'ın, geride hataya çok açık bir oyun oynaması.

Kendi silahıyla vuracak

Derbide Nef Stadı'ndaki taraftarın desteğini de arkasına alacaklarını göz önünde bulunduran Okan Buruk, Kartal'ı bir anlamda kendi silahıyla, yani hücum ve tempoyla vurmayı deneyecek. Bu sezon pozisyon sonuçlandırma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, buna rağmen yine oyun ağırlığını hücum aksiyonlarına ayıracak. Buruk, ön alan baskısının en ileri uçtan, hatta rakip ceza sahasından başlamasını istiyor. Defans dörtlüsünün de orta sahaya mümkün olduğu kadar yaklaşması, alanın tümüyle daraltılması ve Beşiktaş savunmasının maç boyunca hataya zorlanması hedefleniyor.

4 isimden 2'si sahaya

Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan Okan hoca, kenar oyuncularıyla da özel olarak ilgileniyor. Buruk'a göre derbide kanat oyuncularına ve kenar ortalarına çok fazla ihtiyaç olacak. Rashica, Kerem, Yunus ve Barış arasından iki ismi tercih edecek olan başarılı çalıştırıcı, henüz kimi seçeceğine karar vermese de beklentilerini öğrencilerine sürekli olarak aktarıyor. Kanatlardan savunma arkasına koşular yapması, ayrıca her fırsatta Icardi'nin ceza sahasına ortalarla beslenmesi ve böylece pozisyon devamlılığının sağlanması isteniyor.

Önce Mertens sonra Mata

Aslan'ın hocası, derbi kozu olarak ise Dries Mertens'i düşünüyor. Belçikalı yıldızın tecrübesinden yararlanmak isteyen Buruk, onu bu kez rakip kaleye değil, orta sahaya daha yakın kullanacak. Mertens'in rakip yarı sahada Galatasaray'ın ataklarını yönlendirme gibi kritik bir golü üstleneceği öğrenildi. Skorun gidişatına göre ikinci yarıda bu rolü Juan Mata'nın üzerine alması planlanıyor. Aynı şekilde 37 yaşındaki Gomis'in de son 20-25 dakikada hem ileride top tutması hem de ceza alanı içinde aksiyon yaratması için oyuna dahil edileceği belirtiliyor.











