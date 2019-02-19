Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında 2-1'in rövanşında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın Benfica maçı kadrosu belli oldu.

Galatasaray’ın SL Benfica maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Martin Linnes sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Fernando'nun ise kart cezası bulunuyor.

Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Emre Taşdemir, Semih Kaya ve Mitroglou UEFA listesinde yer almadığı için kadroda yok.