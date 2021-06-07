FANATİK, Galatasaray 'ın 19 Haziran'da yapılacak olan kongre öncesi başkan adayları ile röportajlara devam ediyor...Daha önce Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, FANATİK'e konuşurken, bu kez konuğumuz: Metin Öztürk. Çok kalabalık bir ekiple Sarı-Kırmızılılar'ın geleceği için çalışan Öztürk, hedefleri, projeleri, geleceği merak edilen Fatih Terim konusu ve rakipleriyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı. İşte Öztürk'ün o ifadeleri...

'Türkiye'yi sarsacak oyuncuyu alabilirim'

Göreve geldiğiniz zaman ilk icraatınız ne olacak?

"Yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Yangınımızda Şampiyonlar Ligi...Üç tane ön eleme oynayacağız. Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak mucize olur. Bu mucizeyi de gerçekleştirecek bir kişi var. O da Fatih Terim. Galatasaray küçülebilecek bir kulüp değil. İyi yönetilmesi gereken bir kulüp. Sen Gomis’ten, Falcao’ya 50 milyon Euro vermişsin. Ne oldu yani takım bir yere mi geldi! Sen Gomis’e 2 milyon yerine 2.5 milyon Euro verseydin ya da adamı göndermeden önce B,C,D planlarını ortaya koysaydın, bunlar olmazdı. Küçülemez derken ben 50 milyon Euro’dan 30 milyon Euro’ya inemezler demiyorum. Elimde şuan Galatasaray’ı ve Türkiye’yi sarsacak oyuncu var. Hoca isterse alabiliriz hem de Falcao’nun yarı parasına. Asıl olan doğru atışı yapmak"





'Fırtınalı denizlere çıkacağız'

Yiğit Şardan, "Tüm başkan adayları ve yönetim listesindekiler mal varlıklarını açıklasın" diyor. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz?

"Böyle bir iddia öne sürüyorsanız, kendinizle ilgili bir endişe duyuyorsunuzdur. Biz o mahalle kavgalarının içinde yokuz. Arzu eden yapsın. Yiğit bey bizim içinde diğer dört başkan adayı içinde değerlidir. Çok istiyorsa kendi mal varlığını açıklasın. Mutlaka zengindir. Benim kendim için söyleyeceğim şudur. 41 yıldır ticaret yapıyorum. Yanımda 164 kişi çalışıyor. Yıllık 14 milyon TL vergi veriyorum. Bir kere bile vergi affına başvurmadım. Biz son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Bizim rakip takım başkanları ile akçeli işlerimiz yok. Bu neden önemli? Yarın Federasyon’la masaya oturduğunuzda sahada kazandığınızı, masada kaybetmemek için dik durmanız lazım. Dik durmanız için de bir gebeliğinizin olmaması lazım. Onun için ticari ilişkilerinize de bir bakacaksınız. Bu dönemde bir iş adamının başkan olması lazım. Bu kadar borcu azaltmanın başka yolu yok. Koyda herkes tekneyi kullanır. Ama biz şimdi fırtınalı denize çıkıyoruz."

'Birinin, Terim'in işaretine ihtiyacı olabilir'

Rezan Epözdemir'in, Burak Elmas’ın listesinde olmasının Terim’in, Elmas’ı işaret ettiği şeklinde algılandığını düşünüyor musunuz?

"Tabi ki öyle. Ama Fatih hoca öyle biri değil. Bu en çok Fatih hocaya zarar vermiştir. Zaten biz seçilince Fatih hocayla çalışacağız bu çok net. Fatih hocanın birine ihtiyacı yok. Ama birinin Fatih hocanın işaretine ihtiyacı olabilir. Bizim yok. Biz Fatih Te rim’ci değiliz. Biz Galatasaraylıyız"





'İlk etapta 150 milyonTL...'

Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız ne kadarlık bir bütçeyle müdahale etmeyi düşünüyorsunuz?

"Abdurrahim bey anlatıyor; 'Biz Mart, Nisan, Mayıslar'ı öteledik’ diyor. Bunlar için herhalde 150milyonTL'ye yakın taze para koyman lazım.12 tane futbolcun gitmiş. Yerlerini doldurman lazım, buna da bir bütçe gerekiyor. Gecikmiş vergi borçları, kulüpte çalışanların maaşları var... Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsanız 300-400 milyon TL daha kayıp. Şampiyonlar Ligi’ne giremezsek kabusu görürüz. En az 500-600 milyon TL gerekecektir"

'Stada 4 dakikada gideceğiz'

Seçildiğiniz takdirde hangi projeleri hayata geçireceksiniz?

"Pek çok projemiz var. Biz Fatih Terim hocamızla inşallah Şampiyonlar Ligi’ne kalacağız ve bütün yıldızlarımızı orada parlatacağız. Çünkü parlarsa değerleri artıyor. Bu sizin marka değerinize yansıyor. Onun dışında hızla Kemerburgaz’da dört tane antrenman sahası yapacağız. Stada dört dakika mesafede Kemerburgaz. Şu anda takım maça bir buçuk saatte geliyor. Biz diyoruz ki Fatih hocamız takımın tam yetkilisidir. Sonraki iki yılda da tamamen altyapıya ve oyuncu izlemeye yatırım yapmak istiyoruz. Satışlardan para kazanmayı hedefliyoruz."





'46 sponsorla geliyoruz'

Seçildiğiniz takdirde Galatasaray camiası nasıl bir başkan görecek?

"Başkan görmeyecek bir kere. Biz 44 kişilik bir ekip, 60 kişilik komite ile geliyoruz. Ben bir işçiyim. Galatasaray’ın işçisiyim, generalliğine talip değilim. Bir takım oyunudur bu. Takım oyunu ile oynarsanız hep kazanırsınız. Şahsi oynarsanız bir kere kazabilirsiniz sonra kaybedersiniz. Biz kurumsallaşmayı getireceğiz. Amatör sporlar için 46 sponsorla geliyoruz. Böyle bir şey daha önce olmadı. İki sene hazırlıkla geleni görmedim. Taraftarımızla tabii ki iç içe olacağız. Ama taraftar taraftarlığını, çizgisini bilecek, hoca hoca olacak çizgisini bilecek, yönetim yönetim olacak çizgisini bilecek, başkan başkan olacak o da haddini bilecek. Başkan yönetim kurulunun üstünde olmayacak."

'Seçim, Elmas'la bizim aramızda geçecek'

Sizi seçimde en çok hangi aday zorlayacak?

"Başladığımızdan beri bizi en çok zorlayacak adayı Burak Elmas olarak görüyordum. Ta ki Yiğit Şardan’ın, Abdurrahim Bey’le aday olacağını öğrenene kadar. Sonra bir gazeteci ile konuştuğumda bizim rakibimiz Yiğit Şardan dedim. Listesi çıktıktan sonra tekrar Burak Elmas'la bizim aramızda geçeceğine kanaat getirdim. Yanılıyor olabilirim. Yiğit Şardan’ın listesi benim düşündüğüm liste olmadı. Ancak hepsi muhteşem adaylar. Yiğit Şardan, Galatasaray’da ikinci başkanlık yapmış birçok hizmeti olmuş. Burak Elmas'ın hizmetleri var. İbrahim Özdemir bakanlık yapmış. Eşref Hamamcıoğlu Divan Kurulu başkanlığı yaptı. İşin lojistiği önemli. Zaten görüyorum lojistikte de Burak bey ile bizim dışımızda çalışan yok. Türkiye’nin her yerinden bize oy verecekleri getiriyoruz, Burak bey de getiriyor. Bu işin lojistiğini sağlamalısınız."

'Ses yükselterek seçim kazanan başkan olmam'

Siz diğer adaylardan birleşme teklifi aldınız mı?

"Almadık ,alsaydık da bir şey değişmezdi. Zaten gördüğünüz gibi biz salı günü sabahın erken saatlerinde verdik listemizi. Bu topa girmeyelim diye. Biz de cumayı bekleyebilirdik. Bu hamleyle böyle oluşumlar içinde olmayacağımızı ve kendi yolumuzu belirlediğimizi gösterdik. Şu an Galatasaray’da liseciler var bakın liselilerden bahsetmiyorum. Benim ekibimin yarısı da liseli. Benim kayınpederim de liseli. Bir liseciler var. Bir tarafta da atkılılar, bir de Galatasaraylılar var. Asıl havuz burada. Biz Galatasaraylıyız burayla ilgileniyoruz. Herkes bana diyor ki ‘Biraz ses tonunu yükselt, duyulmuyor. Medyada yeteri kadar çıkmıyorsun'. Ses tonu yükselterek seçim kazanan başkan asla olmam. Göreceksiniz bu bir iki hafta içerisinde bir kara kampanya yürüyecek. Biz bunun sağında solunda hiçbir yerinde olmayacağız."





'Terim'in aday olmasını isterim'

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

"Fatih hoca da bu süreçte kendi veliahtını yetiştirecek. Üç sene sonraFatihhoca70yaşında. Hepimizin bir miyadı var. İnşallah üç sene sonra biz ikinci dönem için aday olduğumuzda Fatih hocamız da aday olur. Divan üyesi zaten. Tatlı bir yarış olur. Galatasaray’da böyledir. Geçen gün cemiyete gittik sayın Burak Elmas ve ekibi bizden sonra geldi. Hizmet yarışına girdiğimiz o kadar belli ki. Sarıldık, öpüştük sohbet ettik. Benim bugün eleştirdiğim nokta sadece Fatih Terim’e mal olmuş birini listeye almış olması. Yoksa Burak Elmas'tan harika başkan olur."

Metin Karabaş











