Ever Banega transferi Galatasaray'ın gündeminde düşmüyor. N'diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından gündeme gelen Sevilla'lı futbolcu için girişimler sürüyor.

Arjantin kulübü Boca Juniors'ın da yakından ilgilendiği Banega'nın menajeri ile Galatasaraylı yöneticiler bu hatfa masaya oturacak. Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Banega ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırsa transfer transferin büyük bölümü çözüme kavuşacak.

Yıllık 3.5 milyon Euro istiyor

Arjantinli futbolcu Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon Euro istiyor. Eski kulübü Boca Juniors ise Banega'ya 2 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega’nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

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