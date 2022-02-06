Galatasaray , Alanyaspor deplasmanında kâbustan uyanmak istiyor. Süper Lig'e verilen arada 4 önemli transfere imza atan; forvete Gomis, orta sahaya Pulgar, savunmaya Semih ve kaleye Pena takviyelerini yapan Sarı Kırmızılılar, son 1 haftayı Antalya kampıyla geçirdi. Kamptan direkt Alanya deplasmanına çıkanCim Bom'da, yenilerden Pena'nın ilk 11'de başlaması, Semih ve Pulgar'ın kadroda olması bekleniyor. Pulgar'ın son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı, bu nedenle 11'de riske edilip edilmeyeceğine maç saatine doğru karar verileceği öğrenildi. Gomis ise Arabistan'dan ayrıldıktan sonra çok fazla yolculuk yaptığını, hazır olmadığını ve bir sonraki Kayserispor maçında oynamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Zorlu viraja başlıyor

Ligde son 4 maçını da kaybeden Cim Bom, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alarak, arada 3 puanlık farkın kaldığı düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Alanya ise tam aksine çok formda. Francesco Farioli ile çok iyi bir uyum yakalayan Güney temsilcisi, ligde 5 haftadır kaybetmezken, 3 maçtır üst üste kazanıyor. Bu 3 karşılaşmada tam 11 gol atan Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Alanya deplasmanından sonra Şubat ayında Galatasaray'ı sırasıyla Kayserispor, Göztepe (d) ve Rizespor sınavları bekliyor. Bu maçlar bir anlamda Aslan'ın ligdeki kaderini çizecek.









Pulgar seferberliği

Aslan'ın yeni6numarası Erick Pulgar, son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle tedavi altına alındı. Kadroda yer alması beklenen28yaşındakifutbolcunun ilk 11'degörev yapıp yapamayacağı, maç saatine doğru netleşecek. Sağlık ekibi, Pulgar'ı maça yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda. Özellikle Torrent, bugünkü mücadelede Pulgar'ı mutlaka sahada görmek istiyor. Şilili oyuncunun oynayacak duruma gelmemesi halinde, Taylan yine oyun kurucu olarak maça başlayacak.

Top yine Kerem'de

Yapılan transferlere rağmen, Galatasaray'da gol yükü yine gençlerin omuzlarında olacak. Özellikle kanatlarda Kerem ve Emre Kılınç'la, ileri uçta Halil'in performansı, Alanyaspor deplasmanında belirleyici unsur olarak öne çıkacak. Ligin ilk devresinde yıldızını parlatan, ancak adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen ara transferde beklediği teklifleri alamayan Kerem, sezonun kalan bölümüne de damgasını vurmaya kararlı. Torrent'in de Kerem ve Emre'den çok daha farklı bir performans beklediği, onlardan kaleye çok daha çabuk gitmelerini istediği bildirildi. Kerem'in Antalya kampındaki idman performansıyla İspanyol hocayı etkilediği de gelen haberler arasında.





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