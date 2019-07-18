Florya’daki çalışmaların ardından dün Avusturya kampına başlayan Galatasaray’da çalışmalar adeta gençler ligi seçmeleri gibi olacak.

Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak’ı Türk futboluna kazandıran teknik direktör Fatih Terim, sezon başı kampında yine genç oyuncularına fırsat tanıdı. Tecrübeli teknik adam, tam 11 genç oyuncuyu kampa dahil etti.

Terim, U21 Ligi’nin kaldırılmasının da etkisi ile yeteneğine güvendiği 11 genç oyuncuya şans verme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda, A takıma yükselen Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney ve İsmail Çipe ile birlikte Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Batuhan Şen, Berk Balaban ve Erencan Yardımcı da Avusturya’ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafilede hiç yönetici yer almadı. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da transfer görüşmeleri nedeniyle kamp için takımla beraber gelmediği belirtildi. Albayrak’ın transfer görüşmelerini sonuçlandırdıktan sonra kampa geleceği ifade edildi. Galatasaray’da kamp öncesinde verilen izin nedeniyle yabancı oyunculardan yalnızca Nagatomo, Marcao, Mariano ve Ozornwafor kafilede yer aldı. Babel, Linnes, Mitroglou ve Donk’un ise bireysel olarak bugün kampa katılacağı belirtildi.

(Milliyet)