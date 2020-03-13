Sarı-Kırmızılılar, 2011’de açılan Seyrantepe’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig’de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dönemde Siyah-Beyazlılar ile 9, Sarı- Lacivertli takım ile 11 maç yaptı. Aslan, sahasındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde 75’inde mağlubiyet yüzü görmedi. İki takımla toplamda 20 maç yapan Cim Bom, 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında konuk ettiği 9 mücadelede ise 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.