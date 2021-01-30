Galatasaray taraftarının başlattığı “Aslan gibi Sponsor” kampanyasında 5 milyon 231 bin 153 lira toplandığı açıklandı. Galatasaray TV’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların bu rakama 29 Ocak itibarıyla ulaştıkları ifade edildi.

Cim-Bom’un sigortası

Fernando Muslera’nın Galatasaray’a dönüşünün faydaları üç maçta bile belli oldu. Sakatlığı sonrasında 7 ay sarı-kırmızılılardaSponsorn uzak kalan Uruguaylı file bekçisi, Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında kalesine gelen 21 isabetli şutun 20’sini uzaklaştırdı, sadece bir gole engel olamadı. Yediği diğer gol de dün penaltıdan geldi. Galatasaray, Muslera’nın 90 dakika oynadığı son 14 maçın 12’sini kazandı, 2’sinde berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. (Skorer)