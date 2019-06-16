Manchester United'da 10 sezon top koşturduktan sonra bu yaz serbest kalan Ekvadorlu sağ bek Antonio Valencia'nın adı bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Yıldız ismi kadrosuna katmak istediği öne sürülen bir başka ekip olan LDU Quito'nun yöneticilerinden Esteban Paz ise yaptığı son açıklamayla Sarı Kırmızılı kulübün 33 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini doğruladı.

Ekvador'da yayın yapan Radio CRE'ye konuşan Paz, "Size Antonio Valencia'yla görüştüğümüzü ve eğer Ekvador'a dönerse yalnızca bizde oynayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bana sorarsanız onun geleceği, Copa America'da neler olacağına ve Galatasaray'ın kararına bağlı. Bu transferi finanse edebilecek sponsorlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler