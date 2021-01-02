Aslan'da önemli isimler, Antalyaspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Arda, Belhanda, Marcao, Luyindama ve Ömer Bayram, bugün kart görmeleri halinde, gelecek hafta Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

Antalya'da 7 eksik

Konuk ekip Antalyaspor’da Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve son oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Sidney Sam, Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Fatih Terim yine yok

PFDK'nin 5 maç men verdiği, Tahkim Kurulu'nun cezasını 4 maça indirdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün de takımının başında yer alamayacak. Göztepe ve Trabzon sınavlarını kaçıran tecrübeli hoca, haftaya Konya deplasmanıyla cezasını tamamlayacak.

Levent hocayla 2 galibiyet

Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, Göztepe ve Trabzon maçlarından 6 puan çıkardı. Bugünkü Antalya sınavında da kenarda Levent hoca olacak.

Kendi evinde kaybetmiyor

Evindeki son yenilgisini 5. haftada Alanyaspor’a karşı yaşayan Cim Bom, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-Kırmızılı ekip aynı zamanda son 10 resmi maçında yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Savunmada işler yolunda

Muslera'nın yokluğunda bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatan ve diğer 8 mücadelede ise 10 gol yiyen Galatasaray, kalesinde en az gol gören takım olarak dikkat çekiyor.