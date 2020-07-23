Galatasaray'ın sezonun son haftasında Antalyaspor i,le deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda uzun zamandır görev yapamayan Radamel Falcao ve Lemina yer almazken futbolu bırakan Selçuk İnan ile takıma veda eden Mariano da yer almadı

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Sofiane Feghouli