Galatasaray’ın altın yeteneği Kerem Aktürkoğlu

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta mücadelesinde dün akşam Göztepe’ye konuk olan Sarı-Kırmızılılar, rakibini 3-1’lik skorla devirmeyi başardı. Cim Bom, bu sonuçla lider Beşiktaş’ın 2 puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak zirve için inancını sürdürdü. Aslan’da dün akşamki galibiyetin mimarı, takımın 22 yaşındaki genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Radamel Falcao’nun idmanda yüzüne aldığı darbe sonrasında sezonu kapatması ve Mostafa Mohamed’in de koronavirüs tedavisi görmesinin ardından zayıflayan hücum hattında sorumluluğu devralan Kerem, yaptığı hat-trickle takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getirdi.

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68’de kenara geldi

Mücadelenin 8. dakikasında Fousseni Diabate’nin klas golüyle geriye düşülmesinin ardından hücum hattına yaptığı akınlarla Göztepe savunmacılarını yıpratan Kerem, 19. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasını iyi değerlendirip yaptığı klas vuruşla oyuna dengeyi getirdi. 39’da ise takımını öne geçiren sayıya imzasını atan Kerem, 64. dakikada ise kendisinin kazandırdığı penaltıda beyaz noktanın başına geçip 3. golünü kaydetti. Hat-trick yapmasının ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden genç kanat oyuncusunun yaşadığı sevinç, görülmeye değerdi. Yetenekli oyuncu, 68’de yerini Henry Onyekuru’ya bıraktı.

5 yıl sonra ilk kez

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’ndan önce hat-trick yapan son yerli isim Yasin Öztekin’di. 11 Aralık 2016’da Cim Bom’un Gaziantep’le karşı karşıya geldiği mücadelede 3 gol kaydeden Yasin’den tam 5 yıl sonra Kerem Aktürkoğlu’nun hat-tricki geldi.





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