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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Sekiz eksik...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin kamp kadrosu açıklandı...

16 Ocak 2023, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı: Sekiz eksik...

Spor Toto Süper Lig 'de son olarak Hatayspor'u 4-0 ile geçen Galatasaray rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı - kırmızılıların deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin kadrosu açıklandı.

Leo Dunois, Van Aanholt, Torreira, Midtsjö, Kerem, Mertens, Yunus, Emre Taşdemir, Yunus, Gomis, Berkan, Nelsson, Rashica, Okan Kocuk, Emin, Abdülkerim, Jankat, Barış Alper, Baran, Hamza, Metehan, Icardi

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kadrosunda, Fernando Muslera, Mathias Ross, Haris Seferovic, Sergio Oliviera, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey yer almıyor.

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