Kayseri'de önceki gece başlayan kar yağışı, kentin beyaza bürünmesine neden olurken, belediye ekiplerinin çalışmaları olumlu sonuç verdi. Galatasaray'ın aklı ise Kayseri Kadir Has Stadı'nda. Kötü zemin nedeniyle hem puan hem de dolaylı yoldan Belhanda gibi bir yıldızını kaybeden Sarı-Kırmızılılar, aynı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor. Ancak Türk Telekom Stadı'na göre, Kadir Has'ta çimler çok daha iyi durumda. Alınan tedbirler sayesinde kar yağışı zemine zarar vermedi. Stat Müdürü Ali Yılmaz, "Zemin futbol oynamaya müsait. Şu anki şartlarda ilk 5'e girecek durumdadır. Çim yoğunluğumuz yüzde 95'in üzerinde. Hava durumunu yakından takip ediyoruz. Kış aylarında şartlara göre tedbir alıyoruz" dedi.

'Hava açık olacak'

Kar ve yağmurda zemine naylon örtü serdiklerini belirten Yılmaz, "Ayrıca maç günü naylonun üzerinde kar var ise kürüyoruz. Maç saati yaklaştığında naylonu kaldırıp, son hazırlıkları yapıp, sağlıklı bir şekilde maç oynanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok soğuk havalarda zemininin don olayından etkilenmemesi içinde beyaz bir örtümüz var, onu seriyoruz. 4 kişiden oluşan tecrübeli bir saha ekibimiz bulunuyor. Programa harfi harfine uyuyoruz. Galatasaray maçı için meteoroloji ile görüştük. Havanın açık olması bekleniyor. Maç çok güzel bir zeminde oynanacak" diye konuştu.



