Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, bu akşam oynanacak Bordeaux maçıyla sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar, mücadelenin ardından Türkiye’ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek. Şu ana kadar iki özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig’e 3-2, Augsburg’a da 4-1 mağlup olurken, ortaya konan kötü performans ve oyuncuların hazır olmaması teknik heyetin canını sıkıyor. En büyük problem ise Avusturya kampının, ideal ilk 11’den tam 7 eksikle tamamlanıyor olması.

Afrika Kupası dert oldu!

Kaleci Muslera, Copa America nedeniyle tatildeydi. Sağ stoper Luyindama, orta sahanın merkezine yeni transfer edilen Seri, takımın 10 numarası Belhanda, sağ açığı Feghouli ve santrforu Diagne, Afrika Kupası’nda mücadele ettikleri için turnuva sonrası izin yaptılar. Üstelik Sevilla’ya transfer olan Fernando’nun yerine henüz bir ön libero transferi yapılmadı ve bu bölgede Ryan Donk’la birlikte alternatif isimler denendi.

Takım İstanbul’a döndüğünde....

Bu sezon ilk 11’de forma giymesi beklenen isimlerden sadece Mariano, Marcao, Nagatomo ve Babel, düzenli şekilde kamp çalışmalarına katılıp hazırlık maçlarında yer alabildiler. Ekstra tatil yapan isimler takıma katıldığında, ön libero ve Diagne’nin yerine golcü transferi yapılarak ilk 11 büyük ölçüde oluşturulacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan takımda kadro derinliği sağlanması amacıyla gerçekleşecek kulübe takviyeleri için de çalışmalar sürüyor.