Sarı-Kırmızılılar, ligde dün akşam konuk oldukları Gaziantep karşısında ofsayt rekoru kırdı! Oyunun 24. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Belhanda’nın Günay’dan dönen şutunda topu Babel tamamladı ancak ofsayt bayrağı kalktı. Sadece 2 dakika sonra bu kez Taylan’ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel, yine golünü attı. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol yine iptal edildi. Bu kez 32’de savunma arkasına sarkan Babel, Emre’yi gördü, onun vuruşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakemin bayrağı o anlarda yeniden havaydı. Yeni transfer Henry Onyekuru’nun 51. dakikadaki golü için de önce ofsayt bayrağı kalktı ancak VAR incelemesi sonrasında skor geçerli sayıldı. Oyunun 89. dakikasında bu kez Etebo’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem, topu ağlara gönderdi. Ama bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.