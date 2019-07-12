Sarı-kırmızılılar, büyük bedeller ödeyerek aldığı isimlerden para kazanamadan ayrıldı. Son olarak 4 milyon euroya alınan Eren Derdiyok, bedelsiz olarak Göztepe’ye giderken, Cim-Bom’un bu oyuncuların toplamından 33 milyon 700 bin euro (Yaklaşık 215 milyon lira) zarar etti.

Son şampiyon Galatasaray, para ödeyerek aldığı birçok futbolcusunu bedelsiz göndermek zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılılar, son 5 yıllık dilimde, bonservisine ciddi yatırım yaptığı bazı isimleri bedavaya elden çıkarmak zorunda kaldı. Galatasaray’ın bonservisiyle alıp, bedavaya bıraktığı isimlerden toplamda 33.7 milyon euroluk (Yaklaşık 215 milyon lira) bir kayıp yaşadı.

İşte Galatasaray’ın son yıllarda harcama yapıp, bedavaya gönderdiği isimlerden oluşan liste:

WESLEY SNEİJDER: Hollandalı yıldız Sneijder’i 2012-13 sezonunun devre arasında 7.5 milyon euroya getiren Galatasaray, 2017-18 sezonu başında tecrübeli oyuncuyu bedelsiz bir şekilde Fransa’nın Nice takımına yolladı.

AURELİEN CHEDJOU: 2013-14 sezonu başında Kamerunlu stoper Chedjou’yu kadrosuna 6 milyon euroya katan sarı-kırmızılılar, benzer biçimde 2017-18 sezonu başında tecrübeli savunmacıyı bedelsiz olarak Başakşehir’e gönderdi.

SERDAR AZİZ: Dikkat çeken diğer isimlerden bir tanesi olan Serdar Aziz, 2016-17 sezonunda 4.5 milyon euroya geldiği Galatasaray’dan para kazandırmadan ayrıldı. Geçen sezonun devre arasında ezeli rakip Fenerbahçe’ye bedelsiz giden Serdar, sadece 2.3 milyon euroluk alacaklarını kulübe bıraktı. Dolayısıyla zarar 2.2 milyon euro oldu.

EREN DERDİYOK: 2016-17 sezonunda Kasımpaşa’dan 4 milyon euroya alınan Eren Derdiyok, 2 yıl sonra bedelsiz olarak Göztepe’ye gitti. Tecrübeli forvet, geçen sezonun ikinci yarısında da kadro dışı kalmıştı.

TARIK ÇAMDAL: 2013-14 sezonunda Eskişehirspor’dan 4.7 milyon euroya alınan ve döneme damgasını vuran Tarık Çamdal, en büyük hayal kırıklığı oldu. Sarı-kırmızılılara hiç katkı vermeyen yıldız sağ bek, önce kiralık olarak gittiği Antalyaspor’a bedava bir biçimde bonservissiz gitti.

TOLGA CİĞERCİ: Benzer biçimde 2016-17 sezonu başında kadroya katılan ve 3 milyon euroya Borussia Monchengladbach’tan alınan Tolga Ciğerci, geçen sezon başında sakatlıkların da etkisiyle kadrodan ayrıldı ve bedavaya Fenerbahçe’ye imza attı.

YASİN ÖZTEKİN: Galatasaray’ın 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyes’ten 2.5 milyon euroya aldığı Yasin Öztekin, geçen sezon başında Göztepe’ye bedavaya gitti.

IZET HAJROVİC: 2014 yılında 3.5 milyon euroya kadroya gelen Izet Hajrovic de verim veremeden, sadece 1 yıl sonra bedelsiz olarak Werder Bremen’e transfer oldu.

(Milliyet)