Ocak döneminde, mevcut kadroyu takviye edeceğini açıklayan sarı-kırmızılılar, daha transfer başlamadan para sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Ocak ayında 200 milyon liralık ödemesi bulunan Cim-Bom, transfer için de futbolcu satmak zorunda ancak talip yok.

Galatasaray, bir yandan transfer için çalışırken, diğer yandan harıl harıl para arayışına girdi. Cim-Bom’da ocak ayı itibarıyla 200 milyon lira ödeme yapılması gerektiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetim, transferler, personel maaşları ve futbolculara daha önce verilen senetlerin gününün gelmesi nedeniyle sıkıntılı günlere girdi. Özellikle transfer konusunda beklentiler yüksek tutulurken bunun hangi kaynakla gerçekleşeceği noktasında ise belirsizlik sürüyor. Satmadan oyuncu alamayacak olan sarı-kırmızılılarda kimin satılacağı konusu da henüz açıklığa kavuşmadı. Bu noktada sadece Maicon’un satılması planlanıyor ama bu konuda da Cim-Bom’un eline gelen herhangi bir teklif bulunmuyor.

Diğer taraftan futbolcuların alacakları da yıl sonu gelmesine karşın sıfırlanmadı. Oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak isteyen yönetimin daha önce oyuncularına verdiği senetlerin tarihinin önümüzdeki ay sona ermesi yönetimi kara kara düşündürüyor.

(Milliyet)