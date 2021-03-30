Sarı-Kırmızılılar, milli ara sonrasındaki 10 günlük süre içerisinde, kadrodaki birçok futbolcunun geleceğini teminat altına almaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda ilk önce Mostafa Mohamed'in bonservis sorunu çözülecek. 1.5 yıllık kiralık kontratı bulunmasına rağmen, Avrupa devlerinin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği Mısırlı yıldızın 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu 10 gün içerisinde devreye sokulacak. Şu ana kadar birçok menacerin kulübün kapısını çaldığı ve Mohamed için ciddi teklifler getirdiği belirtiliyor. Genç golcünün yaz aylarında büyük bir transfer yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir taşla iki kuş

Her ne kadar beklentilerin altında kalmış olsa da teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Gedson Fernandes için de bir hamle yapılacak. Sezon sonuna kadar kiralanan genç orta saha oyuncusunun mukavelesinin 1 yıl daha uzatılması gündemde. 16 milyon Euro civarında bir gizli satın alma opsiyonu olduğu ileri sürülen Portekizli futbolcunun bonservisi konusunda 2022 yazı baz alınarak Benfica’yla pazarlık yapılacak. Bu şekilde hem Gedson'un 1 yıl daha kiralanması hem de bonservisinin daha uygun bir bedelle Galatasaray'a kazandırılması hedefleniyor.

Geleceğe büyük yatırım

Üçüncü kez Galatasaray'a dönen Onyekuru için de 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılacak. Monaco ile yapılan anlaşma sezon sonuna kadar geçerliliğini korusa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu üç genç yeteneğin bonservisini de kulüp kasasına koyarak, önemli bir yatırımın altına imza atmış olmak istiyor. Cengiz'in bu transferleri Mayıs ayındaki seçimde koz olarak kullanacağı öğrenildi.

İndirim kabul edilirse...

Diğer taraftan Marcao ve Luyindama'nın sözleşme iyileştirme görüşmeleri de bu 10 gün içerisinde tamamlanacak. Yaz döneminde satılması gündemde olan Luyindama'nın yeni mukavelesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan Emre Akbaba ile Ömer Bayram'a da Türk Lirası üzerinden indirimli bir teklif yapılacağı, kabul etmeleri halinde iki tecrübeli futbolcunun da takımda kalacağı bildirildi.

Metin Karabaş