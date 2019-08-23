Galatasaraylılar’ın aklında günlerdir aynı soru var: Falcao ne zaman İstanbul’a gelecek? Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen transferin bir türlü bitmemesi, KAP açıklamasının yapılmaması Sarı-Kırmızılı futbolseverleri endişelendiriyor. Seri, Nzonzi gibi önemli hamlelere imza atan yönetimin Falcao’yu henüz bitirememesinin arkasındaki nedenin ise o meşhur fotoğraf olduğu öğrenildi.

Fotoğraf sızdırılınca...

Öyle ki 9 Ağustos’ta Monaco’ya giden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao ile masaya oturmuş, 3 yıllık ön protokol yapmış; ertesi gün ise Kolombiyalı yıldız ile yanak yanağa olan fotoğrafı sosyal medyaya sızmıştı. Bu görüntünün ardından herkes “İş bitti” yorumu yaparken, o fotoğraf aslında her şeyi tersine çevirdi. Monaco cephesi işi yokuşa sürmeye başladı. Daha önce ücret talep etmeyen Fransızlar, şimdi bonservis bedeli olmadan kesinlikle oyuncuyu bırakmayacağını söylüyor.

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3 milyon Euro’luk pürüz

UEFA ile yapılan anlaşma gereği zaten ekside olan Galatasaray Yönetimi ise Falcao’ya Şampiyonlar Ligi’nde lisans çıkartamama tehlikesiyle karşılaşmamak için bonservis ödemeden bu işi çözmeye çalışıyor. Galatasaray adına haftalardır Monaco’ya gidip gelen menacer Ahmet Bulut, kulüp adına Fransızlar ile görüşmeleri yürütüyor. Monaco’nun istediği 3 milyon Euro’luk bedelin, farklı bir formülle verilmesi hedefleniyor.

Kolombiyalılar devreye girdi!

Sadece Galatasaraylı taraftarlar değil, Kolombiyalılar da Falcao’nun Aslan olması için sabırsızlanıyor... Önceki gece Kolombiyalılar’ın Twitter’da açtığı #SueltenAlTigre etiketi, dünya listesinde birinci sıraya çıktı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler de #SueltenAlTigre (Kaplanı serbest bırak) etiketiyle onbinlerce paylaşım yaptı. Falcao’nun eşi ise “Falcao ve Galatasaray tamamen anlaşmış durumda ama Monaco yönetimi Falcao’yu takımda tutmak için uğraşıyor” yazan bir yorumu beğendi.

Safa Can Konuksever

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