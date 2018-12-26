Galatasaray'ı transferde Maicon kurtaracak

Yaz transfer bütçesini Bafetimbi Gomis'in satışından çıkaran Galatasaray, yeni kaynağı buldu. Brezilyalı oyuncusu Maicon için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak.

26 Aralık 2018, Çarşamba 08:21
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Galatasaray'ı transferde Maicon kurtaracak

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak Galatasaray'da yazın transfer bütçesini Gomis çıkarmıştı. Nagatomo ve Emre Akbaba'ya ödenen bonservisi Gomis'le karşılayan sarı-kırmızılıların Ocak ayında kurtarıcısı Maicon olacak. Fatih Terim'in sistemine uymaya

Brezilyalı stopere, kulüp bulmaları için menajerlere yetki verildi. Sarıkırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon Euro.

AİLEVİ PROBLEMLER YAŞIYOR

Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak. Eşi Ursula ile boşanmak üzere olan Maicon, Sivasspor maçı biter bitmez ülkesine döndü ve devre arası tatilini çocukları ile geçiriyor.

(Sabah)

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