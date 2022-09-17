Galatasaray 'ın Konyaspor ile oynadığı maçı tribünlerde 46 bin 925 taraftar izledi. Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı. Takım zorlandığı anlarda da desteğini kesmeyen taraftarların itici gücüyle Galatasaraylı futbolcuların oyuna daha fazla tutunmasını sağladı.

Muslera yine dünyayı çıkardı

Konyaspor karşısında Galatasaray'ın yıldızı parlayan 1 numaralı ismi kuşkusuz Muslera'ydı. Sadece ilk devrede 3 yüzde yüzlük golü çıkaran Uruguaylı eldiven, takımının geriye düşmemesini ve devreye rahat girmesini sağladı.

Boey'in formu parmak ısırttı

Sezon başından bu yana Galatasaray'da giderek formunu yükselten oyuncuların başında Boey geliyor. Sağ kanadı tek başına domine eden 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın henüz başında Oliveira'nın attığı golün hazırlayıcısıydı.