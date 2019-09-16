Geçen sezon ara transferde alınan Luyindama ve Marcao ile defansını toparlayarak çifte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda iki oyuncusuna güvenerek stopere takviye yapmamıştı. 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılan Luyindama için İngiltere'den gelen 11 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Aslan, Marcao için girişimde bulunan İtalyan ekibi Sassuolo'ya da 'Satılık değil' yanıtı verdi.

İki oyuncuyu daha yüksek paralara satma hesabı yapan yönetimde, hem Luyindama hem de Marcao'nun lige formsuz başlaması endişe yarattı. Marcao, Denizli'de gördüğü kırmızı kartla yenilgiye sebep olurken, Luyindama bireysel hatalarıyla eleştirileri topladı. Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapmaları beklenen iki savunmacı da form durumlarıyla Club Brugge, Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçlar öncesi güven vermiyor.

LUYİNDAMA

Bu sezon 4 maçta da oynayan Luyindama, 3 kez basit hata yapıp rakibe topu kaptırdı.

MARCAO

Cimbom'da bu sezon 3 maça çıkan Marcao bir kez kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

(Sabah)