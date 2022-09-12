Galatasaray taraftarı, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Sarı-Kırmızılılar, statta kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi. Konuk ekibin seyircisi, 90 dakika boyunca hiç susmadı ve 3 puanın ardından zaferi oyuncularla doyasıya kutladı.

Bu kez kalesini gole kapatamadı

Cim Bom,bu sezon Kasımpaşa sınavı öncesi ligde deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada da gol yememişti. Dün dış sahadaki gol sayısını 5'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar, bu kez kalesini gole kapatamadı. Ligdeki son iki maçını da kazanarak Aslan'ın karşısına çıkan ancak rakibine kaybeden Paşa'nın gollerini önce Ben Ouannes'ın asistinde Bahoken, eski Galatasaraylı Aytaç'ın kornerinde Sadık ağlarla buluşturdu.