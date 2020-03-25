Galatasaray'da test yapılan teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarda korkulan olmadı. Milliyet'in haberine göre;Terim dışındaki tüm oyuncuların koronavirüs testlerinin temiz bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar ikinci bir testten geçmeyecek.

Galatasaray’da önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ardından da Teknik Direktör Fatih Terim’de koronavirüs ortaya çıkması sonrasında korkulan olmadı, sarı-kırmızılılarda vaka sayısı ikide kaldı.

Futbolun kalbi olarak görülen Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunanlar arasında, “Koronavirüs başka kime bulaşmış olabilir” endişesi ortaya çıktı. Sonuçta hem Abdurrahim Albayrak hem de Fatih Terim, futbol takımı ile iç içeydi.

Bu nedenle teknik heyet, futbolcu ve ekiple beraber sürekli seyahat eden kişilere geçen hafta çarşamba günü test yapıldığı belirtildi. Önceki gün çıkan test sonuçlarına göre sadece teknik direktör Fatih Terim’de koronavirüs olduğu açıklandı.

Albayrak ayrı

Terim’e tek test yapıldığı ve bunun da pozitif olduğunun altı çizildi. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın da takımdan ayrı olarak test yaptırdıkları kaydedildi.

Galatasaray’da Albayrak ve Terim’de koronavirüs çıkmasından sonra oyunculara kısa sürede yeni bir test yapılmayacağı öğrenildi. Futbolcu veya Florya’daki görevlilerden birinde virüsün belirtilerinin olması durumunda test yapılacağı belirtildi. Bu konuda da herhangi bir şikayetin şu ana kadar bulunmadığı bildirildi.