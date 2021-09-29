Süper Lig 'de Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekleyen Galatasaray , Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki performansıyla yine fark yaratacağı düşüncesine sahip. Lazio ile oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olan ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunmacı, Marsilya deplasmanında da geride Nelsson'la birlikte görev yapacak. Sambacı'nın yokluğunda topu öne taşımakta bir hayli zorlanan Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, tüm hücumları geriden Marcao'nun başlatmasını istiyor.





Hücumun lideri Morutan

Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe 'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih hoca, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

Metin Karabaş