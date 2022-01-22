Süper Lig'de son 11 haftada sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray , tarihinin en kötü sezonuyla karşı karşıya. Ortaya koyduğu futbolla da sezonun kalanı için ümit vermeyen Sarı-Kırmızılılar için tehlike canları ciddi şekilde çalıyor. Öyle ki, Galatasaray'ın ligden düşme hattıyla arasında sadece 4 puanlık fark kaldı. 27 puanı bulunan Galatasaray'ın altında 26 puanla Giresunspor, 24'er puanla Kasımpaşa ve Göztepe, 23 puanla Antalyaspor, 21 puanla Rizespor, 18 puanla Altay ve 15 puanla Yeni Malatya yer alıyor. Ateş hattındaki takımlar bir an önce üst sıralara tırmanmak için varını yoğunu ortaya koyarken, Galatasaray'ı çok zorlu bir fikstür daha bekliyor.

Hepsi birbirinden güçlü

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Trabzonspor 'la yarın akşam İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Cim Bom'da çok sayıda eksik var. Ardından oynanacak Alanyaspor deplasmanı da hiç kolay olmayacak. Farioli ile yeniden toparlanan Alanya, Galatasaray'ın 4 gol yediği Hatay'ı 6 golle mağlup ederek gücünü kanıtladı. Daha sonra Kayserispor, İstanbul'a gelecek. Ligin güçlü ekiplerinden Kayseri de ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Üstelik Galatasaray, ligin ilk yarısında aynı periyottan sadece 1 puan çıkarabilmiş; Trabzon'la berabere kalırken, Alanya ve Kayseri'ye yenilmişti.