Galatasaray 'da mali kriz yaşanıyor. Sarı kırmızılı takım dünya yıldızlarını kulübe getirse maddi anlamda problemler yaşayarak bazı futbolcuların maaşlarını yatırmakta zorluk çekiyor.

Bu isimlerden Patrick van Aanholt ve Eric Pulgar kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet etmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde bu futbolculara sarı kırmızılı takımın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da katıldı. Ancak 26 yaşındaki orta saha oyuncu, böyle bir durumdan haberdar olmadığı, menajerinin böyle bir şikayette bulunması ve kulübe bilgi vermeden bu işlemi yapmasına çok sinirlenerek hamlede bulundu.

MENAJERİNİ KOVDU

Galatasaray'da Lucas Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA’ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.

Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA’ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi.





ESKİ FUTBOLCULAR DA BAŞVURMUŞTU

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de geçmiş dönem alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.

Lucas Torreira'nın Arsenal'deki antrenmanı

PRİMLE YARA BANDI

Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası 250'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yıllık kazançları garanti olan oyuncular da prim ödemelerini memnuniyetle karşılıyor. (Hürriyet)