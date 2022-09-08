Bu yaz transfer dönemi başında başkanı ve teknik heyeti değişen Galatasaray , transferde de oldukça hareketli günler geçirdi. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la başlayan transfer hareketliliği Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midstjö, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile sürdü.

Önce Oliviera

Bu yaz yapılan transferlerde dikkat çeken detaylar da var.

2018'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın grubundaki rakiplerinden biri olan Porto, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynan maçta Sarı-Kırmızılı takımı 3-2 mağlup ederken, Portekiz devinin 3. golünü Sergio Oliveira kaydetmişti.

Sonra Seferovic

Aynı sezonda yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 32 turunda bu kez bir başka Portekiz temsilcisi Benfica'yla eşleşmişti. Şubat 2019'da iç sahada oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Aslan'a 2. golü ise bu yıl transfer edilen Haris Seferovic atmıştı.

Mauro Icardi ile kapanış...

Sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra ertesi yıl yine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın grubunda PSG, Real Madrid ve Club Brugge yer alıyordu. İstanbul'da oynanan PSG maçını 1-0 kaybeden Cim Bom'un mağlup olmasına neden olan golü ise yine bu sezon takıma katılan Mauro Icardi kaydetmişti.

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliviera ve Haris Seferovic, Süper Lig maçlarında henüz gol katkısı yapamadı. Giresunspor'la oynanan ilk iç saha maçında ise Oliviera'nın bir frikiği direkten dönmüştü.

Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık geçiren Sergio Oliviera, Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

Esat Soydabircan / Fanatik ÖZEL