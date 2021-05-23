Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le asla sözleşme yapmayacağını açıkladı. Ancak mevcut transfer çalışmaları, tamamen Terim'in hazırladığı liste doğrultusunda ilerliyor. Başkan adaylarından Burak Elmas da, Cengiz yönetiminin yeni bir teknik adamla anlaşması halinde, göreve gelir gelmez sözleşmeyi iptal edeceklerini duyurdu. Ancak yaklaşan Şampiyonlar Ligi eleme maçları da, 1 Haziran itibarıyla hocasız kalacak olan Galatasaray'ın sahada ciddi bir sıkıntı yaşayabileceğine işaret ediyor.