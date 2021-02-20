Türkiye'yi geçtiğimiz hafta boyunca etkisi altına alan kar yağışından en çok etkilenen takımlardan biri de Galatasaray oldu. Kasımpaşa maçında tüm önlemlere rağmen, buzla kaplı ve çamurla karışık bir zeminde, eksi 1 derece hava sıcaklığında mücadele eden Sarı-Kırmızılılar, zor da olsa 3 puanı kazanmayı başarmıştı. Aslan'ı bu kez çok daha olumlu şartlar bekliyor. Alanyaspor ile bugün oynanacak maçta, hava sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nın zemini de oldukça iyi durumda. Böylece iki takım da topla daha fazla oynama şansına sahip olacak.

Derbi stresini de attılar

Antalya'ya 3 gün önceden geçerek Belek'te kampa giren Sarı-Kırmızılılar'ın keyfi de yerinde. Antrenmanlar dışında golf oynayarak, kenti gezerek, birlikte çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiren oyuncular, Fenerbahçe derbisinden bu yana yaşanan stresli ortamın etkilerini de üzerlerinden atmış oldular.



