Bu sezon Süper Lig 'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray 'da sezon başı transferleri dikkat çekmişti. Sarı Kırmızılılar'ın yüksek potansiyelli olarak gördüğü isimlerin başında gelen Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması spor kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferin son gününde atağa kalkmış ve tam 5 oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, sarı-kırmızılı ekibe imza attığı andan beri gündem konusu oldu.





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Galatasaray TFF ile temasa geçti

Doğum yeri Avusturya olan ve milli takım seçimini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Yusuf Demir'in Türk oyuncu olarak oynaması için Galatasaray Yönetimi, TFF ile temasa geçmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine şunları söylemişti: "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum."

Okan Buruk ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yusuf Demir, Türkoğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor." demişti.

Mehmet Büyükekşi'den açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir tartışmalarıyla ilgili konuştu ve "Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'den Yusuf Demir sözleri

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı genç yetenek Yusuf Demir, Türkiye'de gündemden düşmüyor. Genç futbolcunun hangi statüde oynayacağı tartışma konusu olurken, Galatasaray cephesinin bu konuda hamle yapacağı belirtildi. Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muriqi, Yusuf Demir için "Benim için Yusuf Demir olayı çok saçma geliyor. Adam Türkoğlu Türk. Avusturya da doğması, Avusturya Milli Takımında oynaması bence bir sorun teşkil etmemesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.









Galatasaray'dan paylaşım

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bugün 'Günaydın' mesajı olarak Yusuf Demir'in fotoğrafı paylaşıldı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.





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