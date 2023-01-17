Spor Toto Süper Lig 'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray 'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için yerli stoperin durumunu yakından takip ediyor. Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde genç stoper için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor. İşte detaylar...

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KAZIMCAN'DAN GÜZEL HABER

Tam da ilk 11'deki yerini garantilediği dönemde sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'dan sevindiren gelişme. Takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki sol bekin, ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta kadroya gireceği öğrenildi.

EMİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Galatasaray, 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Nef Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emin'i epeyden beri izliyorum. Son derece başarılı. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda geleceğini yazacak arkadaşlardan biri. Kendisi hem fizik hem de mevkisi açısından Galatasaray'a son derece faydalı olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray'da yolu açık olsun. Hem Galatasaray'a hem de Milli Takıma büyük katkı verecek. Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini de bilsin. Kendisini geliştirmek için elinden geleni yapsın. Kendisine bir abi tavsiyesi veriyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

ASLAN'A YENİ DROGBA: FOFANA

Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz devi Chelsea'nin genç golcüsü için devreye girdi. Galatasaray, 20 yaşındaki Fildişili golcü David Fofana'yı kiralamak istiyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan David Fofana, Molde formasıyla 65 maçta 24 gol atarken 10 asiste imza attı.

SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ

İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.

PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor. Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.

24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

KULÜP TARAFI YALANLIYOR!

Öte yandan Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Mehmet Yeşil Galatasaray'ın gündeminde yok. Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı takımın oyuncu için girişimi olmadı. Ayrıca oyuncuya yakın kaynaklar da Galatasaray'dan Mehmet Yeşil'e giden teklif olmadığını belirtiyor.

DHA



