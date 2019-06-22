Bir yandan ilk 11’deki kritik noktalara büyük transferler yapmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan yerli kadrosunu güçlendirmek adına da önemli girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son iki isim; Bursaspor’dan Yusuf Erdoğan ve Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük oldu. Her ne kadar bu iki oyuncu, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yaratmasa da, Fatih Terim ve kurmaylarının bu hamleyle önemli bir gediği kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Genç oyuncular da eklenecek

Kadrosunda 14 yerli bulundurmak zorunda olan Cim Bom’da; Eren ve Sinan’ın kontratı bitti. Selçuk’la yeni sözleşme yapılması planlanıyor. Ahmet Çalık satılacak, Semih’in tekrar kiralanması gündemde. Muğdat ayrıldı, Emre Akbaba sakat, Ömer Bayram satılacak. Sadece Emre Taşdemir’in yeri garanti. Cim Bom’da işte bu sayının artması amacıyla, Yusuf ve Adem gibi, kalitesini kanıtlamış ve oyuna girdiğinde sonucu değiştirebilecek yerli oyuncuların transferi için yoğun çaba harcanıyor. Bu sayı, altyapıdan gelen gençlerin takviyesiyle daha da artacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte Galatasaray'ın transfer zirvesinden çıkan karar