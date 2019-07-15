Transferdeki yerli operasyonunu oldukça başarılı yürüten Galatasaray, şu ana kadar Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük’ü renklerine bağladı. İki oyuncunun daha transferinin kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. İkisi de Bursaspor’dan: Okan Kocuk ve Ertuğrul Ersoy. Muslera’nın arkasına iyi bir yerli alternatif arayan Cim Bom’da, teknik direktör Fatih Terim, Okan’ın ismini vermişti. 23 yaşındaki file bekçisi için Bursaspor 2.5 milyon TL bonservis talep ediyor, pazarlıklar sürüyor. Ertuğrul konusunda da sıcak temaslar söz konusu. 22 yaşındaki stoperin pek çok talibi var ancak oyuncu Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor, aynı Okan gibi.

İkisi de oynadı

İstanbul-Bursa hattında görüşmeler devam ederken, iki oyuncunun da genç ve potansiyelli olması aynı zamanda gelecekte iyi rakamlara satılabilme ihtimali nedeniyle Galatasaray ısrarcı. Okan geçen sezon 22 lig maçına çıkarken, Bursaspor’da kaptanlık pazubandını takan Ertuğrul ise 30 lig maçında forma giydi.

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