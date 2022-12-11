Galatasaray 'da yoğun bir transfer gündemiyle Avrupa seferi başlıyor. Erden Timur, gündemdeki birçok yıldızla görüşmeleri son aşamaya getirmek amacıyla Fransa ve İtalya'ya çıkarma yapacak. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta yıldız golcü ve iki milli yıldızı Ocak'ta renklerine bağlamayı hedefliyor.

Kupa arasında galibiyet yok

Antalya kampından önce Galatasaray, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İlk olarak Rayo Vallecano'ya 2- 1 yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, ardından Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. Antalya'da oynanan ilk hazırlık maçında da Adana Demirspor'la berabere kalanAslan, böylece Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada galibiyet yüzü göremedi.

Yönetim destek için tribündeydi

Kafileyi Antalya kampında yalnız bırakmayan Galatasaray Yönetimi, Adana Demirspor karşılaşmasını tribündeizledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, maçtan önce teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi, ardından birlikte karşılaşmayı izledi.









Baran Aksaka'ya tam not

Bir önceki hazırlık maçında Villarreal'e karşı performansı çok beğenilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka, Adana Demirspor karşısında da alkış aldı. Okan Buruk, genç oyuncunun performansı hakkında, "Baran bugün yine maçın genelinde top bizdeyken olumlu işler yaptı. Orada rahat konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

Jankat Yılmaz formayı kaptı

Muslera'nın ilk yedeği Okan Kocuk, hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince, teknik direktör Okan Buruk bu kez 17 yaşındaki Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans tanıdı. Genç eldiven, ilk golde yaptığı hataya rağmen çabuk toparlandı ve iyi bir performans ortaya koydu. Aradan sonraki lig maçında da Muslera sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek ve kalede Okan ya da Jankat'tan biri yer alacak.

Sıradaki rakipler Lazio ve Toulouse

Galatasaray'ın Antalya kampındaki ikinci rakibi, 13 Aralık'ta Lazio olacak. Sarı-Kırmızılılar, daha sonra da 16 Aralık'ta Toulouse ilekarşılaşıp Belek kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönerek ligin kalan bölümü için hazırlıklarını sürdürecek.









Kerem Aktürkoğlu'na zamlı yeni sözleşme

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ardından kulüple sözleşme görüşmelerine başlayan Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde zamlı mukaveleye imza atması bekleniyor. Tıpkı Yunus'ta olduğu gibi Kerem'in de yıllık kazancının birkaç sezonluk planlama çerçevesinde 18-20 milyon Lira bandına çekilmesi gündemde.

Midtsjö'ye talip çıktı

Sarı-Kırmızılı ekibin bu sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye Hollanda'dan talip çıktı. AZ Alkmaar'ın 29 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'da henüz beklediği şansı bulamayan Norveçli futbolcunun da Alkmaar'ın ilgisine sıcak baktığı öğrenildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya herhangi bir takviye yapılmadan Midtsjö'nün ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Seferovic'in alıcısı hazır

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilecek olan Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini açıklamıştı. Düzenli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen 30 yaşındaki santrfora, şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Seferovic'in menajeriyle temasa geçen Süper Lig temsilcileri, İsviçreli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini net şekilde ilettiler. Tecrübeli futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'de kalmaya olumlu yaklaştığı bildirildi.





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Ocak'ta bombalar patlıyor

Galatasaray transferde gözü kararttı. Cumhuriyetin 100. yılında mutlaka Süper Lig'i şampiyon tamamlamak isteyen SarıKırmızılılar'da, takviyeler için kesenin ağzı açıldı. BaşkanDursun Özbek'in transferde tam yetki verdiği Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, önümüzdeki hafta Avrupa seferine çıkıyor. Gündemin ilk sırasında forvet, stoper ve sağ bek transferi var. Timur'un öncelikli rotası İtalya ve Fransa olacak. Galatasaray, özellikle ocak ayında satışı gündemde olan bazı yıldızların yerine yapılan arayışları en kısa sürede tamamlamanın hesapları içinde.

Icardi de zora girince...

Listenin zirvesinde yer alan isim Moussa Dembele... Lyon'la kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki santrfor için başka Avrupa kulüpleri de devreye girince, Sarı-Kırmızılılar elini çabuk tutmaya karar verdi. Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bonservis bütçesi 5 milyon Euro. Ocak ayında kiralık forveti Haris Seferovic'i Benfica'ya geri gönderecek olan Galatasaray Yönetimi, forvet hattını Dembele ile takviye ederek, takımın 1. santrforu Mauro Icardi'nin sezon sonundaki ayrılığına da önlem almış olacak. Zira Arjantinli golcünün bonservisinin PSG'den alınması şu an için mümkün görünmüyor.

Nelsson'a karşı tedbir

Timur'un Lyon yöneticileriyle görüşeceği ikinci konu, Cenk Özkacar'ın bonservisi. Artık A Milli Takım forması giymeye de başlayan 22 yaşındaki stoper, Valencia'da kiralık olarak oynuyor. İspanyol kulübü, satın alma opsiyonuna sahip ve bunu kullanmaya çalışacak. Ancak Galatasaray cephesi hem Cenk'le hem de Lyon'la anlaşıp, Valencia'nın bu transferdeki tüm yollarını kapatmaya kararlı.

Eğer Lyon, uygun bir bonservis talebinde bulunursa, Sarı-Kırmızılılar Cenk'le de anlaşıp söz kesmeye çalışacak. Böylece Dünya Kupası'nda Danimarka formasıyla yıldızını parlatan Nelsson'un Sevilla'ya olası satışına da tedbir alınmış olacak. Galatasaray, genç savunmacının satışından 20 milyon Euro gibi bir gelir bekliyor.

Boey de satılabilir

Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir sonraki durak ise İtalya olacak. Burada da Sassuolo ile sezon başından beri bitmek bilmeyen Mert Müldür pazarlığına devam edilecek. Özellikle Sacha Boey için Avrupa devlerinin Galatasaray'dan sürekli randevu talep etmesi, bu bölgeye şimdiden bir takviyeyi mecbur kılıyor.

Ayrıca Mert'in olası transferiyle birlikte, ilk 11'e bir yerli oyuncu daha eklenmiş olacak. Bu da 3 yerli mecburiyetinde teknik heyetin işini kolaylaştıracak. Mert Müldür'le birlikte Kaan Ayhan için de pazarlık yapılması gündemde. Ancak Galatasaray, 27 yaşındaki savunmacının transferinde bu kez ısrarlı davranmayacak. Öncelik Mert Müldür operasyonuna verilecek.







